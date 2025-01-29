加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
華爾街擺脫DeepSeek衝擊 美股收高那指強彈近400點
首頁 / 社會

土城疑移工宿舍惡夜火警 釀1死5傷事故

2025/1/29 05:27（1/29 06:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新北市土城某4樓透天厝凌晨火警，警消出動大批人車搶救。這起事故造成1死5傷悲劇。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 114年1月
新北市土城某4樓透天厝凌晨火警，警消出動大批人車搶救。這起事故造成1死5傷悲劇。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 114年1月
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北29日電）大年初一凌晨火警，新北市土城某4樓透天厝凌晨1時許從1樓起火，向上延燒，警消出動大批人車前往搶救。這起事故造成1死5傷，現場疑似是仲介租給移工的宿舍，起火原因待查。

警消在大年初一今天凌晨1時31分接獲通報，土城中央路三段某4樓透天厝1樓起火，並向上延燒，警消共出動47車、119人前往搶救。

警消表示，警消在現場佈設水線灌救，火勢在半小時內就受到控制，但直到2時56分才撲滅，由於有民眾在頂樓求救，消防隊出動雲梯車將受困民眾救出。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

初步了解，事發現場疑為某外勞仲介公司租給移工居住的宿舍，警消共救出6名女移工，其中1人在1樓發現，救出時已無生命跡象，經送醫急救後仍宣告不治。

至於其他5人則因手腳燒燙傷或輕微嗆傷，已送醫治療，目前意識清醒，傷勢已無大礙。初估現場燃燒面積約100坪，起火原因待查。（編輯：洪啓原）1140129

#土城
#移工
#洪啓原
洪啓原
華爾街擺脫DeepSeek衝擊 美股收高那指強彈近400點白宮稱川普擬對進口油品開徵關稅 國際油價收高
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

87
更多編輯台推薦新聞：