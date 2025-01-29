土城疑移工宿舍惡夜火警 釀1死5傷事故

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（中央社記者王鴻國新北29日電）大年初一凌晨火警，新北市土城某4樓透天厝凌晨1時許從1樓起火，向上延燒，警消出動大批人車前往搶救。這起事故造成1死5傷，現場疑似是仲介租給移工的宿舍，起火原因待查。

警消在大年初一今天凌晨1時31分接獲通報，土城中央路三段某4樓透天厝1樓起火，並向上延燒，警消共出動47車、119人前往搶救。

警消表示，警消在現場佈設水線灌救，火勢在半小時內就受到控制，但直到2時56分才撲滅，由於有民眾在頂樓求救，消防隊出動雲梯車將受困民眾救出。

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初步了解，事發現場疑為某外勞仲介公司租給移工居住的宿舍，警消共救出6名女移工，其中1人在1樓發現，救出時已無生命跡象，經送醫急救後仍宣告不治。

至於其他5人則因手腳燒燙傷或輕微嗆傷，已送醫治療，目前意識清醒，傷勢已無大礙。初估現場燃燒面積約100坪，起火原因待查。（編輯：洪啓原）1140129