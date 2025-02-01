高雄工頭疑欠工資殺工人 典當金飾逃亡遭逮

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張已亷高雄1日電）高雄施姓工頭積欠方姓工人3000元工資，疑趁上個月底相約交付時涉嫌殺害對方並典當方男金飾逃亡。警方昨晚逮捕施男，訊後依殺人罪嫌偵辦，犯案動機及方男死因待檢方釐清。

高雄市警察局楠梓分局長陳奕良今天接受媒體聯訪指出，61歲方男1月27日外出未歸失聯，家屬隔日報案。警方調閱監視器影像與手機定位，發現方男曾搭乘51歲施男駕駛休旅車離開，2人隨後到鳳山區一處空屋，施男疑在空屋內傷害對方，並將車子開到屏東縣滿州鄉。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳奕良表示，施男曾向對方承諾過年前還新台幣3000元工資，雙方相約1月底交付工資，再經查施男經濟狀況不佳，欠地下錢莊遭追債等情形；另施男犯後涉將死者身上項鍊、戒指等金飾典當，得手20萬多元後逃亡，期間變換多個交通工具試圖製造斷點，直到31日在南投縣草屯鎮落網，訊後坦承犯行以水果刀行兇。

陳奕良指出，專案小組在施男休旅車、鳳山區空屋等處發現血跡等事證，31日晚上9時15分在屏東縣滿州鄉山區中尋獲方男遺體。（編輯：孫承武）1140201