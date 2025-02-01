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吳靜怡控警方跟蹤 信義警逾比例原則分局長自請處分

2025/2/1 20:25（2/1 21:26 更新）
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台北市信義分局外觀。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
台北市信義分局外觀。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
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（中央社記者林長順台北1日電）政治評論員吳靜怡臉書PO文指出今天遭員警跟蹤，要求台北市長蔣萬安，立委徐巧芯說明。信義警方表示，為避免衝突派員跟隨知名人物，逾越比例原則，分局長李憲蒼下達指令欠明確已自請處分。

吳靜怡臉書貼文指出，「請問蔣萬安市長、徐巧芯立委，大過年的，要求警員跟蹤我這個小老百姓意義在哪裡？一路從發春聯，離開廟宇到山下，再往101，再折回廟口拿遺忘的春聯，接著再到永春派出所又到信義微風，不離不棄！」

她表示，「誰可以告訴我，在民主國家對弱女子一路的跟蹤為勤務工作，到底是在保護我，還是想故意讓我心生恐懼？」

信義分局發布聲明指出，信義分局執行鄭姓民眾以「發送過年春聯，傳達民主理念」為由，申准之合法集會活動安全維護勤務，編派警力於現場進行秩序維護及交通疏導。

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信義分局表示，被罷免人接連參加慈惠堂與奉天宮參香活動，現場有眾多被罷免人的支持者，且群眾情緒高漲，為防止不同意見民眾衝突，遂派遣員警跟隨參加罷免活動的知名人物，但跟隨至五分埔派出所一帶，已距活動現場有一段距離，確逾越比例原則。

信義分局指出，現場指揮官信義分局長李憲蒼下達指令欠缺明確，已自請處分，信義分局將精進勤務作為，以符合民眾期待。（編輯：孫承武）1140201

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