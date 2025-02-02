屏東機車騎士遭汽車追撞衝入水溝 送醫恢復呼吸心跳

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（中央社記者黃郁菁屏東縣2日電）屏東縣內埔鄉今天發生汽車追撞機車意外，汽車駕駛疑未注意前方路況，追撞機車致6旬女騎士衝入水溝。騎士當場心肺功能停止，經急救恢復呼吸心跳。

屏東縣政府警察局內埔分局第四組長黃堂益接受媒體聯訪表示，今天上午11時30分左右，內埔鄉里義路段1名自小客車駕駛，疑未注意前方路況、未保持安全距離，追撞前方機車，造成機車騎士衝入路旁水溝內。

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黃堂益表示，汽車駕駛許男約30歲，機車騎士常姓婦人約66歲，雙方酒測值為零。女騎士雖戴安全帽，但消防救護人員到場初步檢視，女騎士頭部受傷流血，且當場心肺功能停止。

內埔警分局表示，常姓婦人經119救護車先送屏東市國仁醫院急救後，已恢復呼吸心跳，接著再轉送高雄長庚醫院治療中。此案相關肇事責任釐清中，呼籲駕駛開車不超速，並且要與前車保持安全距離。（編輯：蕭博文）1140202