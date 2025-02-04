警車轉彎疑釀騎士自摔 北市警：由交警大隊釐肇責

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（中央社記者黃麗芸台北4日電）網友指稱，有台北市警車疑轉彎未停讓直行機車，導致騎士打滑自摔且涉肇逃。對此，大安警分局今天表示，經檢視行車影像未有碰撞，已主動聯繫女騎士採證並請交警大隊釐清肇責。

有網友在臉書粉專「路安專案」投稿指出，自己昨天騎機車行經台北市信義路3段一處巷弄時，發現大安分局的巡邏警車疑似轉彎時未停讓直行機車，導致後方騎士打滑自摔，巡邏警車竟直接駛離，疑涉肇事逃逸，並公布相關影片。引發網友熱議。

對此，台北市警察局大安分局今天舉行記者會，轄下新生南路派出所長林意翔說，所內員警於昨天上午11時20分許執行金融機構巡守勤務，駕駛警車沿信義路3段147巷12弄向西行駛，在右轉信義路3段147巷口時，正沿信義路3段147巷直行的機車女騎士失控自摔。

據調查了解，經檢視警車的車載行車記錄器影像，並未與騎士機車發生碰撞。

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為釐清事故經過，大安分局將主動聯繫機車騎士進行相關事故採證及訪談，並移請交通警察大隊進行肇事原因的分析研判，以商議後續民事賠償事宜，以及員警行政責任歸屬。

大安分局呼籲，行經無號誌路口應放慢車速，遵守先停再開的規定，以避免事故發生，並將加強宣達員警安全駕車觀念。（編輯：李錫璋）1140204