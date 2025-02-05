彰化大村鄉男子遭殺害棄屍 警逮涉案1男1女

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（中央社記者吳哲豪彰化5日電）彰化縣大村鄉發生殺人命案，賴男和前女友育有1女，2人分手後，賴男為了小孩想和女友復合，3日凌晨約女友的現任男友李男談判，一言不合殺害李男，警方循線逮捕賴男和朱女。

大村鄉發生殺人命案，案情原為1名男子疑與前女友的現任男友談判時被殺害，警方獲報循線逮捕涉案情侶。不過昨天深夜傳出，被殺害的其實是朱女的現任男友李男，下手的是前任男友賴男。

命案發生現場的村長指出，朱女曾為賴男生下1女，2人分手後，朱女另和李男交往，但賴男為女兒要求和朱女復合，李男心生不滿，2人相約3日凌晨談判，賴男卻在談判時殺害李男，朱女則協助前男友將屍體丟棄在大村鄉一處圳溝。

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村長表示，村民聽到打鬥聲後報警，員警只在民宅發現血跡，循線逮捕朱女及賴男，再找到李男屍體。

台灣彰化地方檢察署則表示，不便透露案情。（編輯：洪啓原）1140205