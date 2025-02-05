屏東東港輔英醫院起火 初步判斷延長線短路

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（中央社記者黃郁菁屏東縣5日電）屏東東港輔英醫院資材室今早起火，火勢迅速撲滅、無人傷亡。屏東縣政府消防局表示，初步勘查為延長線短路所致。院方確認環境無虞後，疏散病患已陸續返房。

輔英醫院今早7時許火警，屏東縣政府消防局發布訊息表示，初步勘查起火原因為延長線短路，室內配線插座連接2台冰箱，為2016年購置使用，用途為冷藏醫療藥品，目前仍勘察中。

屏東縣消防局指出，起火點資材室位於醫院員工辦公室旁，火災初期辦公室內員工先聞到煙味，在找尋火點時消防設備啟動警報及灑水，後來發現起火處在資材室，資材室內自動撒水設備已動作，由消防人員使用滅火器及水線將火勢撲滅。

屏東東港安泰醫院去年10月颱風山陀兒期間火災致8死，今鎮內輔英醫院又火警，引發地方討論。屏東縣消防局指出，對比東港安泰醫院火災，其起火處位於增建機房內、且為違建，造成防火區劃遭破壞，且因建築物挑高、颱風登陸有強風，火災發生後濃煙於建築物內流竄，醫院人員無法第一時間確認起火位置、及時搶救，造成火勢延燒。

屏東縣消防局今早7時42分受理輔英醫院火警，派遣東港、南州、崁頂、林邊分隊、特搜及大隊部共15車28人前往搶救。早上7時48分東港分隊到達現場立即布水線搶救，早上7時53分火勢即熄滅。現場燃燒資材室櫃子，燃燒面積約1平方公尺。

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輔英醫院表示，今天上午7時40分左右，光復大樓5樓資材室庫房傳出煙味，消防偵測統隨即啟動，院方立即啟動消防應變機制並通報全院。醫院消防自衛編組依標準作業程序行動，院長鄭紹宇指揮，各單位進行疏散與應對。在消防隊抵達並協助處理後，現場於15分鐘內控制，所幸無人員傷亡。

輔英醫院指出，火警當下安全疏散168名住院病人至安全區域，並提供飲水及食物。在警報解除、確認環境無安全疑慮後，病患已陸續返回病房休息。院方將持續強化消防安全管理，確保病患與員工安全，並全力配合相關單位調查冒煙原因，以防範類似事件再次發生。（編輯：林恕暉）1140205