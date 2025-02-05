嘉油鐵馬道禁機動車 3/1起車牌辨識及大聲公取締

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（中央社記者姜宜菁嘉義市5日電）嘉義市嘉油鐵馬道年年超過數十萬人造訪，為維護民眾安全，禁止2輪以上機動車輛通行，為降低違規案件；市府今天表示，3月1日起結合車牌辨識偵測、大聲公加強取締。

嘉油鐵馬道民國97年4月啟用迄今，市府在101年5月8日起即公告，禁止兩輪以上機動車輛（含機車）通行，包含機車、汽車與微型電動二輪車；根據嘉義市府統計，今年1月17日起迄今已偵測226件違規案件，其中外送業者與微型電動二輪車騎士比例偏高，其次為周邊居民。

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嘉義市觀光新聞處長張婉芬表示，過往嘉油鐵馬道違規舉發均仰賴民眾通報反映或由管理單位查閱監視畫面，相當費時，此次除導入車牌辨識偵測，更結合蘭潭水庫「大聲公」的成功經驗，在民眾違規當下就觸發語音告警，大幅提高偵測效率，讓休閒運動的民眾更安心。

嘉義市觀光新聞處觀光工程科長林靖淳指出，嘉油鐵馬道自101年5月8日起即公告，禁止兩輪以上機動車輛（含機車）通行，包含機車、汽車與微型電動二輪車、並於各路口設有禁止機動車輛進入的標誌，違反者可依道路交通管理處罰條例第60條第2項第2款、3款規定，處新台幣900元以上1800元以下罰鍰。（編輯：郭諭儒）1140205