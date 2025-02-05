幹員搜索民宅卻不慎遺留槍彈 馬公分局：依法懲處

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（中央社澎湖縣5日電）馬公分局偵查隊幹員4日清晨在馬公興仁里一處民宅執行搜索時，不慎將一袋槍彈等遺留現場，受搜索人家人隨後送交警方處理，馬公分局調查完畢後將依法進行懲處。

馬公分局指出，分局偵查隊接獲線報，指馬公興仁里某民宅持有槍械，昨天清晨前往民宅執行搜索拘提，並將一名男子帶返分局，其中一名幹員發現其個人攜行裝備，不慎遺留受搜索人家中；受搜索家人除向警方通報外，並將槍彈原物送交警方，警方也開立「拾獲槍彈」三聯單證明。

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警方指出，警方幹員所遺留這袋槍彈，除了一把PPQ手槍、24發子彈，還有一張記載「槍砲案件」搜索票、一具無線電、一張小電腦領機證。

馬公分局長呂文廷表示，分局偵查隊幹員持搜索票及拘票執行查緝，個人裝備不慎遺落，幸未造成嚴重影響，相關缺失，分局將於調查完畢後，依規定懲處；並再次提醒所有員警在執行查緝作為，於執行完畢後，應確實檢查個人裝備，避免類似情事發生。（編輯：陳仁華）1140205