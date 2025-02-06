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國小女兒吐在車上 新竹父失控狠踹被錄影揭發

2025/2/6 12:18（2/6 13:06 更新）
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有民眾目擊1名男子5日駕車到苗栗縣後龍鎮親水廊道公園，將車停在空地（圖）整理物品時，多次以腳狠踹女童。警方調閱監視器找到該名男子，男子聲稱因孩童嘔吐在車上，一時情緒失控才會動手毆打。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 114年2月6日
有民眾目擊1名男子5日駕車到苗栗縣後龍鎮親水廊道公園，將車停在空地（圖）整理物品時，多次以腳狠踹女童。警方調閱監視器找到該名男子，男子聲稱因孩童嘔吐在車上，一時情緒失控才會動手毆打。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 114年2月6日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣6日電）有民眾在苗栗縣後龍鎮親水廊道公園目擊1名男子多次以腳狠踹小孩，影片po網後引發網友撻伐，警方調閱監視器找到該名男子，聲稱因女兒嘔吐在車上，一時情緒失控施暴。

網友昨晚在社群平台threads上傳影片，1名男子駕車帶著2名女童到苗栗縣後龍鎮北勢溪親水廊道童趣公園，疑似在整理車內物品過程中，多次出腳很踹其中1名女童。Po文者表示，影片為朋友拍攝，當下也有上前制止，警察獲報到場時，該名男子也已經離開。

苗栗縣警察局竹南分局今天表示，因案發位置地處偏僻，根據影片中車號，擴大調閱監視器影像，鎖定車主為新竹縣竹北市民眾，今天凌晨3時許會同轄區派出所員警進行查訪，確認孩童安全。

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警方指出，車主即該名父親坦言，因孩童嘔吐在車上，一時情緒失控，才動手毆打孩童；後續依規定進行兒少保護個案通報，將由社工進行後續評估家庭狀況，進行相關適當措施。

苗栗縣政府社會處處長張國棟表示，經竹苗警方合作查處，初步觀察女童沒有嚴重傷勢，後續仍要進一步驗傷確認狀況，因影片中父親確有毆打等不當行為，依兒童及少年福利與權益保障法可裁處6萬至60萬罰款，或命其接受4小時至50小時親職教育，這部分要請新竹縣政府進行訪查，將調查結果移交苗栗縣府後進行裁罰。（編輯：林恕暉）1140206

#苗栗縣府
#苗栗縣政府社會處
#張國棟
#新竹縣政府
#苗栗縣
#苗栗縣警察局竹南分局
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