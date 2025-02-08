屏東KTV鬥毆1死 涉案軍人遭起訴

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（中央社記者李卉婷屏東縣8日電）陸軍林姓士兵去年10月與友人到屏東1間KTV，因座位分配引發衝突，林姓士兵持刀朝2人攻擊，造成其中1名海軍陸戰隊洪姓士兵死亡，屏檢調查後依現役軍人殺人罪嫌起訴。

屏檢今天發布新聞稿指出，去年10月12日凌晨2時許，陸軍333旅林姓士兵與鄞姓友人、江姓友人到屏東縣長治鄉瑞光路上的1間KTV飲酒唱歌，鄞男與江男與店內其他顧客因座位分配問題產生肢體衝突，店員將所有顧客驅趕至店外公共空間後，林姓士兵仍於店外持續叫囂、推擠。

林姓士兵持刀具朝賴姓民眾左脇下方刺擊，致被害人賴姓民眾左側胸部穿刺傷、少量氣血胸，林姓士兵並往洪姓士兵方向接近，2人發生毆打衝突，林姓士兵不滿持續追打，並持相同刀具刺殺洪姓士兵，最後因大量血胸、左肺塌陷，經送醫急救後，仍因出血性休克不治死亡。

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屏檢指出，林姓士兵涉刑法攜帶凶器在公共場所聚集3人以上下手實施強暴、傷害，及陸海空軍刑法現役軍人犯殺人等罪嫌，偵查終結，依法提起公訴；林姓士兵自去年10月14日羈押後，至昨天移審，屏東地方法院裁定繼續羈押。

另外，鄞男與江男涉犯妨害秩序、傷害部分，另案偵辦中。（編輯：陳政偉）1140208