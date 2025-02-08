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前桃園立委林正峰涉貪病逝 高院判決不受理

2025/2/8 10:23
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（中央社記者謝幸恩台北8日電）劉邦友血案中倖存者鄧文昌任桃園縣議員期間，涉詐領補助款獲判無罪確定，同案被告國民黨前立委林正峰涉案部分因疾病於更一審獲裁定停審，由於林正峰病逝，高院判決公訴不受理。

民國84年至86年間，鄧文昌與林正峰等人任職桃園縣議員期間，被控將空白補助款申請單給廠商使用，廠商向各級學校聲稱議員願補助學校工程經費，並在取得工程後，交付現金回扣給議員，桃園地檢署依貪污等罪起訴鄧文昌、林正峰等人。

不料，85年11月21日清晨7時30分，發生震驚社會的劉邦友血案，前桃園縣長劉邦友在縣長官邸中遭人槍擊，共8死1重傷，鄧文昌在血案發生時頭部中彈，經急救後隔年出院，外觀無大礙，但對當時殺戮過程卻無從記憶。

一審桃園地方法院審理貪污案期間，101年以鄧文昌心神喪失而裁定停審，108年7月裁定撤銷停審，此案續行審理後，法官認定罪證不足，判決鄧文昌、林正峰等人無罪。

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案經上訴，二審由台灣高等法院審理，仍判鄧文昌無罪，改依貪污治罪條例的不違背職務收受賄賂罪判處林正峰有期徒刑3年7月，犯罪所得新台幣52萬多元沒收。經上訴，最高法院就鄧文昌部分駁回上訴，無罪確定，林正峰部分發回更審。

高院更一審審理期間，112年1月以林正峰患病不能到庭而裁定停審，114年1月林正峰病逝，依刑事訴訟法規定，合議庭日前判決公訴不受理。（編輯：陳政偉）1140208

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林正峰
國民黨前桃園立委林正峰辭世 享壽76歲
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