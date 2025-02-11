花蓮24歲男遭殺害棄屍 主嫌桃園落網

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣11日電）花蓮24歲楊姓男子疑因債務問題遭殺害棄屍案，涉嫌殺人的林姓主嫌昨晚在桃園市落網，漏夜送回花蓮，由警方訊問釐清案情。

楊男2日外出後失蹤，警獲報調查發現楊男3日搭上友人車輛後失聯，同車友人楊嫌供稱楊男因債務問題與林姓男子起口角，遭林男殺害，警方昨天在秀林鄉銅門山區尋獲遺體。

警方循線昨天在桃園逮捕林男，漏夜送回花蓮，林男拒絕夜間偵訊，今天上午將進一步訊問釐清案情。

警方接獲楊男家屬報案後成立專案小組，依楊男交友關係及線索調閱監視器，發現楊男3日在吉安鄉某檳榔攤，與2名友人共乘汽車前往壽豐鄉白鮑溪山區。

警方8日循線找到同車友人22歲楊姓嫌犯（綽號阿豪）到案說明，幾經周旋突破心防，供出楊男已遭殺害棄屍，但供詞反覆一度誤導警方，直到昨天才透露棄屍地點在秀林鄉木瓜溪龍澗發電廠附近山谷，警消昨天尋獲遺體。

因遺體是用工程帆布沙袋包裹，再用水管綑綁，警方認為地點棄屍地點並非案發現場。初步了解，楊姓男子頸部有刀傷，死因仍待釐清。

楊嫌向警方供稱，3日與楊男、林男相約到壽豐山區吸毒，楊男與林男因債務問題起口角，林男持摺疊刀刺傷楊男後推下溪谷。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

2人擔心屍體被發現，隔天再度回到現場把楊男遺體拉上岸，找另一名陳姓友人帶路尋找偏僻地點，5日凌晨2時許，將遺體包裹後丟下龍澗電廠附近山谷。

警方調查，死者楊男及友人林男1日曾在花蓮市某夜店與人發生衝突，雙方大打出手結怨，加上毒品款項問題，詳細犯案動機已報請檢察官指揮偵辦，釐清案情。（編輯：謝雅竹）1140211