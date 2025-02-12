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垃圾場燒5天苗市公所對台電提告求償 法院判賠60萬

2025/2/12 21:17
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（中央社記者管瑞平苗栗縣12日電）苗栗市西山垃圾場112年火警悶燒5天，火調鑑定研判台電電桿的絕緣礙子劣化致電流洩漏產生電弧引燃，市公所提告求償救災相關費用，法院判決台電應賠償新台幣60萬3926元。

台電苗栗區營業處今天回應，針對判決結果，將與律師進一步研議提出上訴。

苗栗市西山垃圾掩埋場於112年11月20日中午竄出火煙，火勢延燒廢棄傢俱及一般垃圾堆置處，消防局出動多個分隊人車前往灌救，當天即控制火勢，然因現場大量廢棄物內部沼氣，殘火持續悶燒至24日撲滅。

根據苗栗地方法院判決書，苗栗市公所主張台電未依電業法相關規定，做好礙子管理、檢驗、維護之責，因電氣因素產生火花釀災，向台電求償自火災發生至撲滅期間，公所支出的消防人員誤餐便當、礦泉水費用，以及協助救災的大型機具、挖土機駕駛工資、場地整理費用等，共計65萬6032元。

台電抗辯指出，全台約318萬支電桿，囿於人力資源，已在線路設置跳電保護裝置，於電路短路時立即停止該區段供電，並派員定期每半年巡檢各地電桿，不應歸責於公司。

判決書提到，消防局火災鑑定起火原因排除天然災害、人為縱火，起火前無外來人員、物品接觸電桿，附近也未發現菸蒂、菸盒、金紙、香爐、蚊香等燒後殘跡。

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法官根據火調報告，認為是礙子因絕緣劣化後，高壓電流洩漏產生電弧，電弧沿下方輕鋼橫擔洩漏產生閃絡火光，火花掉落引燃電桿下方掩埋場廢棄物導致火勢延燒。此外，電桿設立於掩埋場，台電應考量使用年限、事故風險等因素，就老化礙子進行更新汰換等，難認台電已就防止火災損害盡相當之注意，應負賠償責任。

法官審理對於市公所所提求償金額，認為消防、義消之誤餐便當、礦泉水等5萬2106元，有消防局相關預算支應執行業務費用，予以扣除，判台電應賠償苗栗市公所60萬3926元。全案仍可上訴。（編輯：李亨山）1140212

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