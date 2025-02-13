找親友組竊盜集團偷工地電纜線變賣 警逮4人送辦

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（中央社記者劉建邦台北13日電）張姓男子與親友組竊盜集團，得知台北市新建工地的進料及保全上班時間，趁深夜闖入偷電纜線後在網路變賣，5處工地受害，總財損70萬餘元，警方循線逮捕張男等4人送辦。

台北市警察局刑事警察大隊今天發布新聞資料指出，北市近期連續發生多起新建工地內電纜線設備遭竊案，因橫跨多個行政區，刑警大隊肅竊組研析案情後，組專案小組追查，發現以31歲張姓男子為首的竊盜集團涉重嫌，著手偵辦。

警方查出，張姓男子有竊盜等前科，從曾承包建築工地工程的友人得知建商進物料及保全上班時間，張男掌握相關資訊後，夥同親姊和女友等親友組竊盜集團，趁深夜時刻的無人看守之際，潛入工地且專挑電纜線行竊。

警方說，張姓男子為首的竊盜集團，專偷在台北市的新建工地，行竊得手電纜線會拆掉外包裝橡膠，再把內部金屬材料透過網路變賣，經查5處工地受害，總財損約新台幣70萬餘元。

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北市刑警大隊專案小組布線查緝多日，掌握張姓男子等4人的住處及犯案證據，日前派幹員赴台北市信義區及新北市淡水區拘提張男等4人到案。警詢後依竊盜罪嫌把張男等人移送士林地檢署偵辦。

北市刑大表示，檢肅竊盜案及維護治安決心不容挑戰，針對竊盜案皆積極偵辦，呼籲民眾謹慎保管自身財物，遇竊案應立即報案，以利警方能儘速偵破，確保自身財產安全。（編輯：張銘坤）1140213