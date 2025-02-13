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指趙少康拋妻棄子 周玉蔻及民視賠逾200萬元確定

2025/2/13 11:35（2/13 11:43 更新）
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媒體人周玉蔻。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝幸恩台北13日電）趙少康不滿周玉蔻在臉書發文及於民視政論節目中指稱他「拋妻棄子」等語，提告求償，一、二審均判決周玉蔻與民視連帶賠償200萬元，周玉蔻賠20萬元，昨天最高法院駁回上訴確定。

媒體人周玉蔻於民國111年9月17日在臉書（Facebook）發文，指時任中廣董事長趙少康「老趙啊老趙，在我是非大旗、肅清邪魔的名單上，你的列名甚為末路…關鍵字：家暴...拋妻棄子...不認骨血」等語。

111年9月19日，周玉蔻在民視政論節目中表示，「那我就告訴你（趙少康），你打你的太太、家暴，扔掉你家的兒子、不認骨血，拋妻棄子」等語。

趙少康不滿周玉蔻言論，向台北地方法院提起民事訴訟，並向周玉蔻與民視連帶求償新台幣1000萬元，且須移除污衊他的言論及節目影片，不得再發表或散布。

一審台北地方法院認定，周玉蔻分別在臉書及其主持的節目上的言論，部分並非事實，也未經合理查證，已侵害趙少康的名譽權，應負侵權責任，而民視製作播出相關言論的節目，應付共同侵權責任。

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一審判決周玉蔻與民視應連帶賠償200萬元，周玉蔻應給付20萬元，民視及周玉蔻應移除相關言論。

案經兩造上訴，二審由台灣高等法院審理，二審仍維持原判。趙少康、周玉蔻不服判決，上訴三審，最高法院昨天駁回上訴，全案確定。（編輯：張銘坤）1140213

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#最高法院
#趙少康
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