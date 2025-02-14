因應竹聯幫主告別式 北市警組專案不容許幫派造勢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北14日電）竹聯幫幫主黃少岑病逝，將辦告別式。台北市警察局為防制黑幫有公開活動，執行靖城掃黑專案，局長李西河說，針對黃少岑告別式，已組專案小組應處，不容許黑幫高調造勢。

台北市警察局刑事警察大隊今天以新聞資料指出，為宣示防制黑幫公開活動、淨化治安穩定民心，局長李西河昨天深夜至中山警分局主持臨檢勤前教育，強調將採向上溯源、向下刨根、斷絕金流的系統性掃黑策略。

李西河說，近期全國各地發生多起重大治安案件，加上竹聯幫幫主黃少岑將在台北市舉辦告別式，已組專案小組應處，屆時會盤檢有無動員未成年少年參加活動，發現違法就依法查辦，不容許幫派假借喪事高調聚眾。

李西河表示，已指示各分局對轄內幫派經營、依附、圍事或賴以為生的經常活動處所，編排擴大臨檢勤務，依警察職權行使法，針對易衍生公安問題場所、治安死角、路段及可疑人車實施攔停、查證身分作為。

北市刑警大隊規劃從13日至22日執行靖城掃黑專案勤務，系統性掃黑策略檢肅黑幫、查緝非法槍械和毒品，以展現打擊犯罪、掃黑制暴決心。

北市士林警分局執行靖城掃黑專案勤務，當天查獲土製爆裂物、開山刀及販毒案共1件1人、詐騙案2件2人。

透過 Google News 追蹤中央社

警方說，近期發生社會事件，士林警分局為確保治安平穩，主動約制相關人員，要求參與公開活動的不法組織人員不能明示或暗示為幫派成員，並要求不動員、不串聯、不以幫派組合名義參加為原則，將持續配合全國掃黑行動。

黃少岑（綽號么么）4日病逝台北榮民總醫院，享壽75歲，告別式將於3月6日在台北市懷愛館舉行。（編輯：李錫璋）1140214