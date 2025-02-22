南投婦遇詐要抵押900萬房產 地政事務所與警攔阻

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（中央社記者蕭博陽南投縣22日電）南投縣政府警察局南投分局與南投地政事務所設防詐聯繫通報群組首日建功，82歲周姓婦人遇詐騙，昨天要將名下房屋設定抵押新台幣900萬元，職員通報警方攔阻。

南投分局今天發布新聞資料表示，詐騙集團近期轉變做法，誘騙民眾抵押不動產進行高額假投資，為防制類似事件，南投分局與南投地政事務所建立單一窗口，昨天成立地政與警政防詐聯繫通報群組就建功。

南投分局說，周姓婦人稱有借貸需求，與友人介紹的代書到南投地政事務所設定房屋抵押，承辦職員發現有異，通報警方到場協助，警方詢問婦人貸款原因，婦人支吾其詞且語帶保留僅告知是「還貸款」。

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另外，警方發現婦人曾多次到銀行匯款遭通報並經警方攔阻，處理員警確信婦人又受詐騙集團誆騙，立即與地政事務所職員苦勸，並舉例相關個案說明假投資詐騙話術，婦人才打消抵押房產念頭。

南投分局長洪秋賢說，警方高度重視防詐，昨天與南投地政事務所成立聯繫群組，建立地政、警政橫向通報機制，於民眾臨櫃時主動關懷，如果發現疑遇詐騙，可在群組通報警察到場協助。（編輯：李明宗）1140222