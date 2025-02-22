新光三越提報人員進出計畫 中市都發局備查

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（中央社記者郝雪卿台中22日電）台中新光三越13日發生氣爆至今仍未開放人員進入，台中市都發局今天表示，新光三越已依規提送「建築物安全評估人員進出計畫」並經都發局備查，後續施作安全措施備查後，相關人員才可進入。

台中新光三越13日發生氣爆造成重大傷亡事故，由於有安全疑慮，目前全館仍未開放，不少廠商及專櫃人員無法進入拿取私人財物，新光三越已依規提送「建築物安全評估人員進出計畫」並經都發局備查，昨天已有專業技師及建築師進場查勘。

都發局說明，新光三越爆炸事故造成建築物損害，建築物改善分為外牆附掛物掉落的緊急搶災、建築物初步修復及人員進出、修復至可供使用等3大階段。

都發局表示，第一階段業者於14日起出動吊車移除有立即性掉落危險的外牆附掛物、17日申請建築物外牆整修，但因沒有檢附建築物外牆搶修的施工計畫，經都發局當天退件補正，並於昨天提送「建築物外牆附掛物安全防護計畫」，由專業技師就建築物外牆附掛物防範墜落提出計畫。

都發局指出，這項安全防護計畫並經新光三越公司、專業技師、建築師及營造廠商共同簽認，已獲都發局同意備查進行施作；同時地面層安全圍籬部分也於昨天晚間完成架設，待高樓防護網物料進場後進行外牆附掛物吊掛及防護作業。

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都發局於17日再次要求新光三越公司委由建築師或專業技師確認出入動線範圍及所涉及樓層結構、升降設備及相關室內空間等安全無虞，並報都發局備查後才能進入。考量建築師或專業技師等安全評估人員進場安全，新光三越已依規提送「建築物安全評估人員進出計畫」並經都發局備查。

都發局呼籲，新光三越公司應就人員暫時進出及外牆附掛物掉落的緊急搶災、建築物初步修復至可供使用等計畫儘速依規執行，以期早日完成修復，以維公安。（編輯：謝雅竹）1140222