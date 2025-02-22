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金門監獄管理員替羈押犯嫌傳話 涉洩密判10月

2025/2/22 15:16
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（中央社記者吳玟嶸金門22日電）徐男因販賣海洛因等案，金門地院裁定羈押禁見，金門監獄陳姓管理員受徐男委託，傳遞案件相關訊息給與徐男購買海洛因對象；金門地院判陳男10月徒刑並不予緩刑。此案已上訴。

根據金門地方法院判決書，徐姓男子因販賣海洛因等案件，檢察官向金門地院聲請羈押禁見並獲准；之後徐男打算向與他購買海洛因的曹姓、柯姓證人索取財物並傳遞與案件有關訊息，在看守所內委託管理員陳男傳話，包括「要寄新台幣5000元及1副眼鏡」、「沒有供出你，你不要承認」等語。

判決表示，陳男之後與曹姓、柯姓證人見面傳遞徐男要求寄錢訊息，以及「他都沒有承認，但是有拍到妳的車子，警察一定會找妳，妳千萬不要承認，不要被警察套話套去」等語。

判決指出，陳男在警詢及偵查中都沒有坦承犯行，是在準備程序及簡式審判期日，法院提示此案相關證人筆錄等證據陳男才坦認犯行；且陳男雖有提出刑事自訴狀請求輕判或緩刑，但判決也認為，陳男提出刑事自述狀是存有使法院輕判，甚至易科罰金花錢了事心態，而非出於真摯悔悟。

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判決表示，考量陳男犯罪後態度不佳等，應判處不得易科罰金刑度，即有期徒刑7月以上較為妥當，以促陳男深自反省。最後，法院依公務員洩漏國防以外秘密罪，判處陳男有期徒刑10月。

此外，判決也表示，緩刑立法目的是在鼓勵自新，而陳男犯後沒有悔悟的表現，且考量陳男洩漏事項將可能導致徐男販賣毒品犯行難遭國家追訴，犯罪狀況情節非輕，有使陳男接受刑罰執行必要，因此不予緩刑宣告。此案已提起上訴。（編輯：謝雅竹）1140222

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