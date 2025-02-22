加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
經典賽資格賽台灣隊沙子宸先發抗南非 圖文直播看這裡
首頁 / 社會

中市派出所長與妻爭執 離家酒駕車禍記1大過

2025/2/22 17:20（2/22 17:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台中市烏日警分局副分局長陳谷楓（圖）22日指出，瑞井派出所林姓所長酒駕肇事，全案除移送檢方偵辦外，也將予以記1大過、調離主管職務。（警方提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年2月22日
台中市烏日警分局副分局長陳谷楓（圖）22日指出，瑞井派出所林姓所長酒駕肇事，全案除移送檢方偵辦外，也將予以記1大過、調離主管職務。（警方提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年2月22日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中22日電）台中市烏日分局瑞井派出所林姓所長餐敘返家後，因飲酒問題與妻爭執，隨後騎車要回派出所休息途中發生車禍，警方今天表示，全案除移送檢方偵辦，並將予所長記1大過調離主管職務。

烏日分局副分局長陳谷楓接受採訪指出，林姓派出所長於昨天休假時與友人前往西屯區某餐廳餐敘，餐敘完後由友人載送返家，但因飲酒問題與妻子發生爭執。

陳谷楓表示，林員為避免衝突擴大，決定騎機車前往派出所休息，不料途中與一輛機車發生碰撞，導致對方董姓騎士身體擦挫傷，林姓所長則嘴角撕裂傷，經送醫治療後，2人都無大礙。

google news透過 Google News追蹤中央社

警方到場後對林姓所長進行酒測，結果顯示每公升呼氣酒精濃度達0.76毫克，陳谷楓表示，全案已依公共危險罪移送台中地方檢察署偵辦。至於行政懲處方面，將予以記1大過並調離主管職務。

警方呼籲，員警身為執法人員，理應以身作則，嚴格遵守法律。因此，烏日分局將持續加強員警風紀教育，要求各級幹部加強宣導酒後駕車的相關懲處及可能面臨的權益損失，提醒員警勿存僥倖心態，避免類似事件再度發生。（編輯：謝雅竹）1140222

#台中市
#酒駕
#陳谷楓
#烏日分局
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

19
更多編輯台推薦新聞：