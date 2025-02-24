內政部培訓防災士 劉世芳：運將、替代役等納入

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（中央社記者黃麗芸台北24日電）內政部114年首場防災士種子師資培訓開訓典禮今天登場，內政部長劉世芳指出，今年擬補助各縣市培訓7000人，對象擴及運將、保全及替代役男等，逾7年已培訓4萬1564名防災士。

內政部消防署、替代役訓練及管理中心今天舉辦114年首場防災士種子師資培訓開訓典禮，包括劉世芳、消防署副署長馮俊益、役政司長兼執行長沈哲芳到場勉勵，期望替代役訓練及管理中心員工有效培訓替代役，並加入防災士行列，提升自身防救災知能及國家防災量能。

消防署透過新聞稿表示，劉世芳致詞時指出近日看到新聞媒體報導氣爆事件，為擴大全民防救災量能，內政部已於去年率先在中央聯合辦公大樓完成防災士培訓，並推廣至立法院、考試院、經濟部、交通部、台電公司及中華電信公司等機關。

劉世芳說，今年持續透過計畫補助各縣市培訓7000人，也將各相關部會、各直轄市與縣（市）政府及19個培訓機構加入行列，培訓對象更擴及計程車司機、8樓層以上高樓大廈管理委員會、保全人員及替代役男，統計自民國107年至今年1月31日止，已培訓4萬1564名防災士。

她表示，近期發生6旬乘客搭公車昏迷，公車司機緊急將其送至醫院搶救仍不治的事件。若在車上第一時間能緊急救護，相信能有效提高存活率，也證明一直以來防災士在推動自助互助的重要性。

劉世芳指出，本班期是114年度春節過後首班訓練，由消防署、替代役訓練及管理中心遴派符合資格的優秀人員參與防災士種子師資培訓。

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她表示，今年開始替代役加入防災士培訓規劃，第1梯防災士種子師資班特別挑選在台中成功嶺新訓中心進行培訓，透過防災士種子師資來有效提升替代役防災士量能，為替代役男辦理防災士培訓工作。

劉世芳指出，防救災的工作是永無止境的，透過全國北、中、南、東各地培訓出的替代役，可有效強化台灣各地的防災量能，一起為提升風險意識、推廣防災士理念及自助互助觀念而努力。（編輯：戴光育）1140224