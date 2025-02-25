農會選舉結束 最高檢察署受理107件賄選案

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（中央社記者謝幸恩台北25日電）最高檢察署今天表示，全國各地基層農會的農會農事小組長及會員代表選舉已結束，截至昨天共受理案件134件、涉案230人，其中賄選案有107件、涉及199人。

最高檢察署今天發布新聞稿指出，全台287家基層農會已於15日完成農事小組長及會員代表選舉，後續將進行理事、監事、理事長及常務監事的選舉，並聘任總幹事。另外，基層漁會代表選舉則預定於3月22日舉行。

新聞稿指出，最高檢察署「查察賄選及暴力督導小組」，以及各地檢署「查察賄選及暴力執行小組」，統計截至昨天，農會選舉共受理134件，涉及230人，查扣新台幣19萬5000元；其中賄選案件107件、199人，已起訴2件2人；暴力案件8件、10人；其他案件19件、21人。此外，漁會選舉部分，共受理賄選案4件，涉及7人。

最高檢察署指出，台東、雲林、嘉義、屏東、宜蘭、台南地檢署均查獲賄選案件。其中，台東地檢署檢察官蘇烱峰日前指揮警調單位，查獲成功農會會員代表候選人涉賄案，雲林地檢署檢察官彭彥儒則指揮警調搜索，查獲大埤鄉農會代表候選人涉嫌賄選，並已偵查終結起訴，後續又查出另1名代表候選人涉嫌買票行賄，隨即展開偵辦並將其起訴。

嘉義地檢署檢察官黃天儀指揮調查人員發動搜索，查獲民雄鄉農會4名會員代表候選人涉賄；屏東地檢署檢察官鍾佩宇、陳昱璇則指揮警調，查獲2名農會會員代表候選人涉嫌賄選；另屏檢檢察官陳新君指揮警調，查獲長治鄉2名村長涉嫌農會理監事選舉賄選，並查扣預備行賄的現金15萬元。

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宜蘭地檢署檢察官林永松、洪景明於投票日前夕接獲情資，指三星鄉農會代表選舉涉及賄選，隨即展開偵查，並查獲行賄與收賄者共3人；台南地檢署檢察官鄭聆苓則於投票日後指揮警調，查獲後壁區農會代表選舉賄選案。

最高檢察署強調，選舉查察賄選與暴力的行動將向上持續溯源嚴查，並呼籲所有候選人切勿以身試法，民眾若發現不法情事，可撥打0800-024-099轉4檢舉，檢舉農會或漁會理事、監事、理事長候選人賄選，或總幹事候聘人行賄者，檢舉獎金最高可獲200萬元；檢舉境外勢力介入選舉，獎金介於100至2000萬元，選舉賭盤案件的檢舉獎金則為5萬至500萬元，期盼全民攜手維護乾淨的選舉環境。（編輯：方沛清）1140225