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228連假將湧現車潮 警政署加強交通整備

2025/2/26 16:06（2/26 16:41 更新）
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228連假將至，警政署26日表示，已指示各警察機關加強交通整備，國道於特定時段及路段將實施高乘載管制及匝道封閉等措施。（警政署提供）中央社記者黃麗芸傳真 114年2月26日
228連假將至，警政署26日表示，已指示各警察機關加強交通整備，國道於特定時段及路段將實施高乘載管制及匝道封閉等措施。（警政署提供）中央社記者黃麗芸傳真 114年2月26日
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（中央社記者黃麗芸台北26日電）228連假將至，警政署今天表示，已指示各警察機關加強交通整備，包括觀光景點、遊樂園區、國道及易壅塞路段等處，國道於特定時段及路段也將實施高乘載管制及匝道封閉等措施。

警政署今天發布新聞稿表示，本週228和平紀念日連續假期共3天，各地可能湧現春季賞花、旅遊人潮與車潮，為維護交通順暢與民眾行車安全，已要求各警察機關加強整備。

新聞稿指出，各警察機關將針對轄內觀光景點、遊樂園區、國道、平面道路等易壅塞路段或人車聚集場所，期前會勘並妥適規劃疏導勤務。同時，配合交通主管機關研商相關管制措施，加強突發路況處置，避免造成交通壅塞。

警政署表示，依據交通部道路交通事故統計資訊分析，民國113年全年發生38萬4351件交通事故；與112年同期相比，事故件數減少1萬8734件。其中，小型車事故肇因，以「有號誌路口，轉彎車未讓直行車先行」為主，「未依規定讓車」次之；而機車事故肇因，則以「未保持行車安全距離」為主，「分心駕駛」次之。

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警政署提醒，駕駛人行車應確實遵守交通規則，行經路口慢看停，依照路權優先順序讓車，並避免疲勞駕駛，確實注意車前狀況，以維護交通安全。

新聞稿最後提到，本次連續假期特定時段及路段，國道將實施高乘載管制及匝道封閉等疏導措施，用路人上路前請先確認，提早規劃替代道路或改搭大眾運輸，讓行車更順暢。（編輯：蕭博文）1140226

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