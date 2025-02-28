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以虛擬貨幣交易販毒規避查緝 中市警逮7人送辦

2025/2/28 09:22
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（中央社記者趙麗妍台中28日電）台中市刑警大隊科偵隊113年偵辦毒品案，追查毒品來源，發現毒品藥頭在新北市一帶販售乾燥大麻花，以虛擬貨幣交易，來避免遭警方鎖定。警方日前緝獲林男等7人到案。

台中市刑警大隊今天發布新聞稿指出，運用大數據資料分析犯嫌可能出沒地點及接觸對象，專案人員多日驅車北上蒐證鎖定林姓犯嫌等4人涉有販毒重嫌，報請台北地方檢察署、新北地方檢察署檢察官指揮偵辦。

專案人員發現販毒藥頭行事謹慎，跟買家以虛擬貨幣交易，不用現金或銀行轉帳，避免遭到警方鎖定，經分析相關資料，鎖定犯嫌身分，聲請搜索票及拘票，動員警力前往新北市新店區、板橋區、林口區執行4波搜索、拘提行動。

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專案小組順利緝獲林姓男子等4人到案，查扣第二級毒品大麻及手機等證物，警詢後依違反毒品危害防制條例移請台北地方檢察署、新北地方檢察署偵辦。

專案小組也向下刨根查緝潛在施用毒品人口，透過分析藥頭販售大麻毒品紀錄，鎖定買家黃姓男子等3人，執行搜索後查扣吸食器及大麻菸油等證物，斬斷毒品供應鏈並查緝施用毒品人口。（編輯：陳政偉）1140228

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