花蓮石梯坪64歲釣客疑失足落海 送醫不治

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（中央社記者張祈花蓮縣1日電）花蓮石梯坪遊憩區礁岩區今天上午8時許發生釣客落海意外，當地64歲林姓男子疑失足落海，海巡及消防人員協力將男子拉上岸，後送醫院急救仍宣告不治。

海巡署第九巡防區指揮部今天上午8時41分接獲民眾報案，石梯坪遊憩區有1名男釣客疑似失足落海，立即派遣第一二岸巡隊石梯漁港安檢所、第一機動巡邏站及新社安檢所人員趕赴現場搜救，並同步通報豐濱消防分隊及港口派出所等單位支援。

落海的林姓釣客是豐濱鄉當地人，家屬聽聞消息後也趕往現場等待。目擊釣客向海巡人員表示，林男是獨自前來，疑似失足落海，其他釣客見狀趕緊報案。

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因浪況不佳及地形崎嶇，增加救援難度，海巡人員攜帶救生裝備，下水將林男拖帶上岸，林男救起時呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態。

海巡人員實施心肺復甦術（CPR）後，與消防人員協力將林男搬運至道路上，由豐濱消防分隊後送至衛生福利部花蓮醫院豐濱原住民分院，急救後仍宣告不治。（編輯：謝雅竹）1140301