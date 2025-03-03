詐騙集團手法多 台中警提供掃QRCode快速檢舉

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（中央社記者郝雪卿台中3日電）詐騙集團手法推陳出新，台中市警察局第二分局今天推出ATM反詐騙宣導計畫，在各大超商及銀行ATM張貼標語，民眾可掃描QR Code快速檢舉，成功舉報可獲獎金5000元。

詐欺案件層出不窮，手法推陳出新，令人防不勝防，常利用車手透過ATM多筆提領，迅速轉移不法款項以規避員警追查。為遏止詐欺犯罪，台中市警察局第二分局不僅成立專責小組，負責監視器調閱與追查，更規劃提款熱點巡邏與便衣埋伏勤務，強化防詐作為。

為加強打擊詐欺犯罪，第二分局同時規劃ATM反詐騙宣導計畫，即日起在轄區內各大超商、銀行ATM張貼標語，提醒民眾防範詐騙。

根據大數據分析，發現詐欺車手常見特徵，包括「戴帽」、「戴口罩」、「持多張提款卡反覆提領」、「長時間占用ATM」、「提款時頻看手機訊息」等。

警方表示，著眼於民眾習慣性看到QR Code就掃一掃的習性，提供QR Code讓民眾快速檢舉，手機掃一掃即直通育才派出所，協助員警攔截詐欺車手，成功舉報還可獲得獎金新台幣5000元。

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警方也希望讓可能受詐騙集團話術正接受指示在操作ATM的民眾，掃一下QR Code，就有值班警員親自服務，讓受害民眾有警覺的機會。

第二分局長鍾承志呼籲民眾，面對不明來電與指示，務必提高警覺，切勿操作ATM轉帳，可撥打165反詐騙專線或向派出所求助，一起攜手打擊詐騙，共同守護財產安全。（編輯：郭諭儒）1140303