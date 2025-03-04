高雄男師求復合遭拒 朝女師開槍卡彈判刑7年6月

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（中央社記者洪學廣高雄4日電）高雄黃姓男子任教某國中時與同校女教師交往，分手後多次尋求復合遭拒；黃男上網買槍赴校埋伏朝前女友開槍，所幸卡彈未釀禍。高雄地院一審依殺人未遂罪判刑7年6月，可上訴。

高雄地方法院判決書指出，黃男辯稱沒有持槍殺人意圖，辯護人則稱被害人與另名路過的女教師雖看到黃男持槍對人，但沒看到扣扳機，而黃男案發時雖有舉槍，但是屬於講話時的自然舉動，無法據此判斷是否有殺人意思。

合議庭勘驗被害人筆錄與現場監視器畫面，發現黃男先以電擊器攻擊再持槍追逐，且黃男警詢時也說記得槍枝有上膛，有按扳機但卡彈，之後一直拉動滑套想解決卡彈問題，可認定黃男明知手槍已上膛，持槍朝前女友背部上半身足以致命部位射擊，將造成死亡結果，但仍決意為之，已有殺人故意。

合議庭審酌，黃男遇感情困擾，不思理性面對、解決衝突，竟先後持電擊器、已上膛槍枝攻擊前女友，所為實有不該。考量黃男犯後僅坦承持有槍枝、傷害等行為，否認殺人，雖表示希望與前女友和解但遭拒，依殺人未遂罪判處有期徒刑7年6個月，可上訴。

判決指出，31歲黃姓男子曾與同校女教師去年初短暫交往3個月，後來女教師提出分手，黃男多次求復合遭拒。黃男6月上網買了2把手槍，一把是改造手槍，另一把是不具殺傷力的瓦斯槍。

去年6月底，黃男埋伏在學校停車場的女教師汽車旁，等女教師靠近時，馬上拿電擊棒朝她腹部電擊，造成左腹受傷。

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黃男多次電擊後發現無法將前女友電昏，隨即拿出藏在外套中的手槍，近距離朝前女友開槍，所幸因卡彈未射出，期間黃男不斷拉滑套想解決卡彈問題，前女友拔腿狂奔向準備下班同事求救。

經同校教師在現場安撫黃男情緒，黃男才冷靜下來將槍枝交出，並到學務處找學務主任，警方獲報後到場起獲手槍及子彈20顆。（編輯：蕭博文）1140304