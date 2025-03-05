南投信義鄉長全志堅涉貪收押 縣府停職派代理

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（中央社記者蕭博陽南投縣5日電）國民黨籍信義鄉長全志堅涉貪污罪嫌，台中地檢署今天訊後向法院聲請羈押禁見獲准。南投縣政府表示，依地方制度法規定，全志堅被羈押，由縣政府停止其職務，並派員代理鄉長。

台中地方檢察署去年11月間偵辦南投縣信義鄉鄉民代表會主席李國源等人涉嫌貪污治罪條例等案，向上溯源偵辦，掌握現任鄉長全志堅也涉貪，檢方昨天通知到案說明，案經檢察官複訊，認為全志堅涉犯貪污治罪條例收受賄賂或其他不正利益罪嫌重大，今天諭知當庭逮捕，並向法院聲請羈押禁見，法院傍晚裁定收押禁見。

南投縣政府表示，依據地方制度法第78條內容，鄉鎮市長依刑事訴訟程序被羈押者，由縣政府停止其職務，全志堅捲入貪污案，今天遭台中地方法院裁定收押，縣府將依地方制度法第82條，由縣政府派員代理。

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信義鄉近半年多事之秋，時任信義鄉公所秘書胡錦龍涉利用擔任鄉公所秘書身分，與胞弟共同經營土木包工業，未依公職人員利益衝突迴避法規定，合謀違背法令投標，不法獲利達新台幣285萬多元，2人去年10月遭台中地檢署起訴；李國源則遭控向廠商收賄並容許圍標，中檢去年11月帶回李國源等人偵辦，訊後聲押獲准。

中檢持續偵辦李國源涉貪案，查出全志堅也涉案，由於全志堅昨天就被通知到台中地檢署說明，鄉公所今天由現任甘姓秘書綜理鄉務；鄉公所員工表示，今天各課室如常運作，未因鄉長不在而受影響，但全志堅平時形象正面，對於捲入涉貪案感到非常驚訝。（編輯：謝雅竹）1140305