王大陸案外案 2警證人改列被告檢諭令交保

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（中央社記者趙敏雅新北6日電）藝人王大陸涉教唆傷害Uber司機案，爆出北市刑大劉姓員警涉洩個資，劉姓員警今天被移送新北檢複訊，邱姓、林姓員警以證人身分到案。檢方訊後以公文書登載不實罪嫌，將2名員警改列被告，各諭令新台幣5萬、10萬元交保。

王大陸涉嫌教唆毆打Uber司機案，有關司機行蹤遭鎖定一事，外界懷疑有公家單位洩密，警方表示，檢警正追查釐清，目前全案仍在調查。

新北檢今天指揮警政署等單位，搜索台北市警局刑警大隊，帶回代理隊長的劉姓員警，承辦案件邱姓、林姓員警則以證人身分到案說明。邱姓、林姓員警下午到新北檢複訊。

檢方晚間訊後，將邱姓、林姓員警由證人轉為被告，並依涉嫌刑法第213條公文書登載不實罪嫌，各諭令新台幣5萬元、10萬元交保。

劉姓員警晚間7時許被移送到新北檢複訊，面對媒體詢問是否是誤傳個資給游男等，劉姓員警均未回應。

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據悉，王大陸日前聲稱遭到詐騙財損新台幣300餘萬元，在友人游姓男子陪同下，今年2月間報案，游男將相關證據透過通訊媒體LINE傳給承辦案件的劉姓員警。

劉姓員警欲將涉案犯嫌資料傳給同事，不慎誤傳給游男且不察。直到近日看到王大陸和游男涉傷害Uber司機案，他檢查手機後主動上報市刑大此事。（編輯：陳清芳）1140306