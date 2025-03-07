辦軍人洩密案成果豐碩 東檢獲表揚

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（中央社記者盧太城台東縣7日電）台東地檢署偵辦軍人洩密案成果豐碩，獲最高檢表揚。曾參與專案人員透露，當時一度擬北上搜索但後來緊急喊停；案件是從軍人欠債遭吸收展開連串線頭，可惜金流源頭斷線。

最高檢察署今天表示，台東地檢署偵辦國家安全刑事案，共受理16件16人。其中偵辦一起現役軍人交易洩漏軍事機密案成果豐碩，最高檢因此請台東地檢署紀錄偵辦過程，並詳為分析傳承辦案經驗。

台東地檢署偵辦現役軍人洩密案，源於2年前接獲通報，空軍志航基地樊姓士兵因欠債向地下錢莊借錢，錢滾錢無法還債，於是遭吸收洩密，由檢方向法院聲押獲准。

據當時專案人員透露，案件直接由國安局開監聽票，時間可長達1年。樊男被收押後，專案小組調查，有人透過網路和營區附近小廣告提供小額貸款，如無法還錢就要求提供機密文件。

樊男因負責業務無法接觸高等級機密，於是在辦公室蒐集一些攪碎文件提供對方，但因價值不高，只能換取新台幣2000多元報酬。後來又透過樊男吸收其他軍人加入。

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檢方過濾線索，懷疑北部某衛戌重地1名憲兵疑遭吸收，當時辦案台東地檢署主任檢察官聲請到搜索票後，帶領幾名檢察官北上，但當夜收到指示暫緩搜索，不久後這名憲兵退伍。

曾參與專案人員表示，台東地檢署持續偵辦志航基地軍人洩密案，去年又發現3人涉案，其中1人為上尉軍階，因涉嫌發展組織移送高檢署花蓮分檢續辦。專案人員指出，對岸透過在台灣的中國籍配偶和台商當金流，因此很容易設斷點，無法輕易追查到金流最源頭。（編輯：孫承武）1140307