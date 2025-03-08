北所通知竹市警 支援3/10柯文哲奔喪維安勤務

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（中央社記者郭宣彣新竹市8日電）前台北市長柯文哲涉京華城等案遭羈押，柯父柯承發辭世於10日辦告別式，新竹市警察局今天回應媒體表示，已獲台北看守所來函要求支援柯文哲奔喪相關勤務，在10日上午7時啟動維安及交管。

柯文哲目前羈押在台北看守所。柯文哲的父親柯承發2月17日病逝，將在3月10日上午於新竹舉辦告別式。柯文哲日前獲裁准解除禁見至10日，對象限母親、妻子、弟弟、妹妹等4人，討論父親治喪事宜。柯文哲妻子陳佩琪昨天替柯文哲申請返家探視。

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新竹市警局今天回應媒體詢問表示，目前已接獲北所來函，要求支援柯文哲奔喪相關勤務，將於3月10日上午7時啟動安全維護和交通管制，確保行程順利進行。

至於柯文哲何時奔喪，警方說，柯文哲確切到場時間仍未知。（編輯：林恕暉）1140308