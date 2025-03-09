基隆男童擅自穿越車道被撞頭部擦傷 警開罰500元

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（中央社記者王朝鈺基隆9日電）簡姓男子日前開車行經基隆市安一路時，右側突衝出一名男童，簡男煞車不及撞上，幸男童僅頭部擦傷；警方表示，男童違規跨越雙黃線、擅自穿越車道，依法對男童開罰500元，將交由法定代理人繳納。

警方調查，住安一路12歲江姓男童，3日上午7時許，因祖母要載他上課，而機車停在對面，江童奔跑衝向對面，36歲簡男雖緊急煞車向左偏移，但仍撞上江童。

江童當場飛起，墜落時先碰撞引擎蓋再彈至路面，隨後江童自行起身走向路旁，在家人陪同下前往醫院治療，確認傷勢輕微，沒有生命危險。

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簡男向警方供稱，當時車速約時速30公里到40公里，加上此處是彎道，看到江童時距離僅1公尺，完全來不及反應；經警方對簡男實施酒測後，簡男沒有酒精反應。

警方指出，事故地點前後100公尺雖無行人穿越道，但江童違規跨越雙黃線，已違反道路交通管理處罰條例第78條「不依規定，擅自穿越車道」，處新台幣500元罰鍰，警方將依規定開出罰單，交由法定代理人繳納。（編輯：陳仁華）1140309