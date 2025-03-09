加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
12日前西半部高溫上看30度 15日冷氣團南下北部低溫探13度
首頁 / 社會

高雄香蕉價格攀高 警民合組護蕉巡守隊防竊賊

2025/3/9 18:02（3/9 18:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
高雄旗山等地區香蕉產量縮減、價格提高，引發不肖分子趁機行竊。高雄市警察局旗山分局表示，近期已結合在地民力共組「護蕉巡守隊」，防範宵小夜間侵入蕉園犯案。（高雄市警察局旗山分局提供）中央社記者張已亷傳真 114年3月9日
高雄旗山等地區香蕉產量縮減、價格提高，引發不肖分子趁機行竊。高雄市警察局旗山分局表示，近期已結合在地民力共組「護蕉巡守隊」，防範宵小夜間侵入蕉園犯案。（高雄市警察局旗山分局提供）中央社記者張已亷傳真 114年3月9日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張已亷高雄9日電）高雄旗山等地香蕉因去年颱風影響致產量縮減，價格提高吸引竊賊，近期有蕉農作物遭竊，對此，警方結合民力組「護蕉巡守隊」加強巡守，防範宵小侵入蕉園，維護蕉農耕耘成果。

旗山區農會推廣部主任杜文元告訴中央社記者，去年颱風多，造成高雄旗山等地區香蕉受損嚴重，復耕需7到8個月左右，目前平均僅剩約2成產量，「量少、價格就攀升」，香蕉目前1公斤平均售價新台幣105元左右，一串大概有20到25公斤，售價超過2000元。

杜文元說，香蕉價高難免吸引小偷趁機到果園偷割，且小偷因擔心偷竊過程被發現，就有可能不管香蕉成熟與否全部偷走，反而造成農民損失更加慘重，「對農民是二次傷害。」

高雄市政府警察局旗山分局今天發布新聞稿指出，近期因先前颱風災情及市場供需影響，香蕉產地價格升高，1斤收購價破百元，7日獲報1名李姓男子在內門區農地種植香蕉遭偷割數串，估計損失約5000元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

警方表示，旗山區廣福里半廍段為香蕉農作物主要產地，種植面積逾百公頃，目前已針對轄內主要香蕉產區，協請蕉農裝設夜間照明設備及監視錄影系統，及調整夜間巡邏路線，強化深夜時段巡邏密度，並與民防義警等民力及在地農民共組「護蕉巡守隊」，防範宵小夜間侵入蕉園犯案。

另外，警方向香蕉收購中、大盤商及零售商宣導，若遇來路不明人士兜售香蕉，應撥打110通報警方處理，杜絕竊賊銷贓管道。（編輯：李淑華）1140309

#颱風
#警察局
#高雄市政府
#高雄市政府警察局
#旗山區
#香蕉
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

17
更多編輯台推薦新聞：