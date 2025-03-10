高雄男疑因噪音殺鄰居夫妻一審認定無教化可能 一致決判死刑

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（中央社記者張已亷高雄10日電）高雄苓雅區吳姓男子懷疑樓上夫婦製造噪音，涉持刀殺害夫妻。高雄地院表示，合議庭認吳男毫無悔意、出於殺人直接故意、手段殘忍，且當庭稱被害人更該死等語，一致決宣判死刑。

高雄地方法院行政庭長李育信今天下午接受媒體採訪指出，合議庭認為，吳男雖否認犯行，但依證人證述、相關生物跡證鑑定結果等相關物證，認定吳男確實犯行。

合議庭指出，吳男為事先預謀、出於殺人直接故意、手段殘忍，且無證據證明吳男罹有雙相情緒障礙症、憂鬱症等精神疾病，另吳男在醫院受量刑鑑定時，還對鑑定人員出現口語及動作威脅，並在審理中當庭指稱被害人家屬更該死等語。

合議庭審酌，吳男能預備刀械、逃匿及棄置物品，並堅定行使緘默權、明確否認犯行等，考量醫院鑑定結果，吳男應沒有辨識行為違法顯著減低，或有精神障礙及其他心智缺陷等情形，未發現吳男有更生教化、再社會化可能。法官一致決，認吳男犯2個殺人罪，均處死刑，應執行死刑，褫奪公權終身。此案可上訴，並依職權送上訴。

李育信表示，此案檢方原以國民法官案件起訴，但合議庭考量因2名關鍵證人未成年，為不讓2人在制度下受到更多關注，最後裁定改採一般程序，由法官陳紀璋、李承曄、林軒鋒審理。本案為2024年9月死刑釋憲後，高雄地院一審判決死刑首例。

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全案起因63歲高雄市苓雅區吳男懷疑樓上羅姓夫妻製造噪音，2023年9月間涉持刀當著羅姓夫妻稚子的面先後殺害35歲羅男妻子及36歲羅男，事後到萬大大橋高雄端橋下棄置犯案凶刀與衣服，最後在屏東落網，訊後遭聲押獲准。

經高雄地檢署偵結，檢方認為吳男手段凶殘、毫無悔意，依殺人罪嫌起訴，並建請高雄地方法院判處死刑。（編輯：林恕暉）1140310