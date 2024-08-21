7旬翁疑因噪音持獵槍射殺女鄰居 嘉義地院裁定羈押

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（中央社記者黃國芳嘉義市21日電）嘉義縣7旬余姓老翁懷疑鄰居中國籍57歲殷姓女子長期製造噪音，影響他的睡眠，19日竟持獵槍射殺殷女，警方依殺人罪嫌移送，嘉檢昨天深夜向嘉義地院聲請羈押禁見獲准。

嘉義地方法院表示，余嫌因噪音問題才將獵槍、子彈帶回住處，槍彈來源仍有繼續調查必要；而余嫌涉及殺人罪嫌為重罪，就槍彈來源有相當理由認為有勾串之虞，因此，有羈押原因及必要性，裁定羈押並禁見通信。

嘉義縣警察局中埔分局表示，中埔鄉和美村77歲余姓老翁19日下午突然持獵槍走向鄰居廚房門外，朝廚房內的殷女開槍，殷女胸口中彈倒地。當時在樓上的殷女同居人聽見巨大聲響查看，在廚房發現殷女倒臥地上，立即報警，送醫急救後仍宣告不治。

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轄區員警據報到場，發現殷女胸口遭槍擊，現場開槍犯嫌余姓老翁則向警方投案，他坦承與死者殷女有糾紛，才會憤而持獵槍朝殷女射擊，嘉義地檢署昨天會同警方、法醫相驗，於今天下午解剖釐清死因。

警方表示，余嫌與殷女關係不睦，余嫌懷疑殷女一直在住家製造聲響，影響他的睡眠，因多次反應無改善，19日憤而行凶。余嫌行凶是1把改造獵槍，非合法登記，余嫌辯稱是1名不詳男子寄放，後續追查獵槍來源。（編輯：洪啟原）1130821