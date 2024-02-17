不滿樓下鄰居噪音提告 法官到場親測判賠10萬

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（中央社記者洪學廣高雄17日電）高雄林姓男子一家不滿樓下呂姓夫妻在家中聚會放音樂，致出現敲擊噪音，還被呂男辱罵，提告求償150萬。高雄地院法官親自到場勘驗後判賠10萬，且須在社區公告判決書，可上訴。

高雄地方法院審理時，呂姓夫妻否認製造噪音，且對方也無法證明噪音來源，至於辱罵林家人的內容則未涉及人格詆毀，現場也沒有其他人，應不構成損害名譽。

法官為求證噪音來源，帶著書記官和助理到案發社區大樓勘驗，並請助理在呂家牆壁、天花板、地板敲擊，結果人在林家的法官確實可聽到敲擊聲，且在不同空間也能聽到非對應空間敲擊聲，可見林家蒐集的噪音確實為呂家人所為。

合議庭綜合相關事證，認定呂姓夫妻確實影響林家人生活，且呂男還曾因被控製造噪音辱罵林家人，據此判賠新台幣10萬元，且要求呂姓夫妻每天上午6時到晚上8時，不得製造超過60分貝聲響，晚間8時至10時則不得超過55分貝，晚間10時起至隔天上午6時則不得超過50分貝。

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此外，呂姓夫妻還須在社區管理室跟電梯公布欄張貼此件判決書7天，全案仍可上訴。

判決指出，與呂姓夫妻同住同棟社區大樓的林家3口，不滿對方自民國88年起每逢假日就常邀約朋友聚會至深夜，大聲播放音樂等，且林家自109年起時常傳來敲擊牆壁噪音，每天清晨至深夜還會傳出惱人噪音，經多次反映未改善，林家人因此開始蒐證檢舉，反遭呂男辱罵。林家人不堪其擾，據此提訴求償150萬元。（編輯：郭諭儒）1130217