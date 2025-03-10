南投信義鄉垃圾車墜愛國橋 受困駕駛獲救送醫

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（中央社記者蕭博陽南投縣10日電）信義鄉公所清潔隊金姓男子今天駕駛垃圾車返回停車場途中，在愛國橋頭失控墜落橋下，車頭朝下被車體擠壓，金男一度受困，經消防隊救出仍有生命徵象，送醫救治，疑有骨折。

信義鄉公所清潔隊一輛垃圾車晚間結束勤務返隊途中，行經愛國橋頭附近不慎墜落橋下，由於車頭嚴重變形，40多歲金姓男駕駛一度受困車內，南投縣消防局獲報車禍緊急救護案，除派遣轄區信義消防分隊趕往救援，也調派鄰近水里、玉山分隊人車到場支援。

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南投縣消防局指出，垃圾車墜落橋下約10多公尺，車頭被擠壓在車體下方嚴重變形，消防員到場時，受困駕駛有回應呼叫，經消防員破壞車體救出，傷者仍有生命徵象、無明顯外傷出血，但已呈現半昏迷狀態，初步檢傷疑有肋骨、肢體骨折，送往竹山秀傳醫院救治。

愛國橋很筆直，但事故地點靠近橋頭下坡彎道，信義鄉公所表示，當時垃圾車已結束清運工作，金男駕車要返回清潔隊停車場，在愛國橋頭靠近鄉公所端翻落橋下。由於金男還在醫院急診室，墜橋原因待釐清；醫院表示，傷者在急診室安排進一步詳細檢查。（編輯：李淑華）1140310