加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
北市比特犬2度跳車窗咬人 飼主將挨罰不排除沒入
首頁 / 社會

大貨車花蓮省道沿路掉砂石 釀機車摔車母嬰受傷

2025/3/17 17:12
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳花蓮縣17日電）花蓮縣鳳林警分局警員日前勤巡發現機車女騎士摔車，胸前還用揹帶載負嬰兒，母子都受傷，原來是大貨車裝載砂石沿路灑落造成機車打滑摔車；警方調查後將開罰大貨車駕駛。

鳳林警分局今天表示，光復分駐所警員紀成忠、郭俊宏日前巡經光復鄉中興路與林森路口，發現重機騎士在北上車道處自摔，立即上前協助。

23歲陳姓女騎士胸前還以揹帶載負1名嬰兒，員警通知119救護人員到場救護，母子手腳擦挫傷，送醫後嬰兒頭部還縫了一針。

google news透過 Google News追蹤中央社

由於事故地點留有散落砂土，員警通知公路局工務段人員到場清理，並在場協助警戒、交通疏導及清除砂土。經警方調閱監視器，發現一輛曳引車於事故前行經，車斗有明顯土石掉落路面，警方通知駕駛釐清案情。

鳳林分局長江世宏表示，依道路交通管理處罰條例規定，車輛所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭，處駕駛人新台幣3000元以上、1萬8000 元以下罰鍰，並記違規點數2點。駕駛人行車前裝載貨物應嚴密覆蓋、捆紮牢固，避免發生危害或釀成交通事故。（編輯：孫承武）1140317

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

197
更多編輯台推薦新聞：