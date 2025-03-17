大貨車花蓮省道沿路掉砂石 釀機車摔車母嬰受傷

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（中央社記者李先鳳花蓮縣17日電）花蓮縣鳳林警分局警員日前勤巡發現機車女騎士摔車，胸前還用揹帶載負嬰兒，母子都受傷，原來是大貨車裝載砂石沿路灑落造成機車打滑摔車；警方調查後將開罰大貨車駕駛。

鳳林警分局今天表示，光復分駐所警員紀成忠、郭俊宏日前巡經光復鄉中興路與林森路口，發現重機騎士在北上車道處自摔，立即上前協助。

23歲陳姓女騎士胸前還以揹帶載負1名嬰兒，員警通知119救護人員到場救護，母子手腳擦挫傷，送醫後嬰兒頭部還縫了一針。

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由於事故地點留有散落砂土，員警通知公路局工務段人員到場清理，並在場協助警戒、交通疏導及清除砂土。經警方調閱監視器，發現一輛曳引車於事故前行經，車斗有明顯土石掉落路面，警方通知駕駛釐清案情。

鳳林分局長江世宏表示，依道路交通管理處罰條例規定，車輛所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭，處駕駛人新台幣3000元以上、1萬8000 元以下罰鍰，並記違規點數2點。駕駛人行車前裝載貨物應嚴密覆蓋、捆紮牢固，避免發生危害或釀成交通事故。（編輯：孫承武）1140317