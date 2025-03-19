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嘉義8旬婦疑農藥中毒亡 解剖初判服食有機溶劑

2025/3/19 16:43（3/19 17:03 更新）
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嘉義縣8旬周姓婦人日前身體不適送醫不到10小時不治，醫院開立疑似農藥中毒診斷，檢警19日解剖初判死因為服食有機溶劑，種類待毒藥物分析鑑定確認。圖為嘉義地檢署。（中央社檔案照片）
嘉義縣8旬周姓婦人日前身體不適送醫不到10小時不治，醫院開立疑似農藥中毒診斷，檢警19日解剖初判死因為服食有機溶劑，種類待毒藥物分析鑑定確認。圖為嘉義地檢署。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃國芳嘉義市19日電）嘉義縣8旬周姓婦人日前身體不適送醫不到10小時不治，醫院開立疑似農藥中毒診斷，檢警相驗無法判定死因，今天解剖初判死因為服食有機溶劑，種類待毒藥物分析鑑定確認。

嘉義地檢署表示，檢警今天會同法醫進行解剖，初步判斷死亡原因為服食有機溶劑（農藥也是其中一種）死亡，至於確切有機溶劑種類，需待進一步毒藥物分析鑑定確認。另外死者服食有機溶劑的原因也有待調查確認。

嘉義縣警察局民雄分局表示，獨自住民雄鄉81歲周姓婦人，住附近的兒子13日晚上返家探望，發現母親身體不適，送附近醫院急診，醫院診斷疑似農藥中毒，送加護病房觀察，不料，隔天凌晨病情急轉直下，院方幾乎要宣告不治，家屬則要求留一口氣回家，於14日凌晨3時53分運回住家拔管宣告不治。

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嘉義地檢署表示，檢警14日會同法醫相驗，周婦身體無外傷、送醫無口吐白沫，且家中無任何農藥殘留，醫院急診診斷書則開立疑似農藥中毒，因死因不明，檢警進一步向醫院調閱周婦相關病歷及急診的診斷書，並於今天安排解剖，盼能釐清死因。

檢警日前也前往周婦的住家察看環境、了解生前飲食狀況，同時進行勘驗採證，待解剖報告出爐後，才能進一步釐清是否有相吻合的有機溶劑種類。（編輯：李淑華）1140319

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