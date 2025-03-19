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柯文哲政治獻金案 監院認定違法罰374萬沒入5579萬
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母涉悶死2歲女兒案停審 北院：因病無法應訊

2025/3/19 17:54
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（中央社記者劉世怡台北19日電）台北市郭姓女子因罹患漸凍人症而有疾病壓力，涉以枕頭悶壓2歲女兒致死，遭檢方起訴。台北地方法院審酌，她因疾病而無法正常表達及陳述，無受審能力，日前裁定停止審判。

台北地院裁定指出，去年底發函給醫院詢問郭姓女子病情，是否有能力到庭，醫院回應，她因漸凍人症導致四肢肌肉無力，行動遲緩，講話呈構音障礙，若需到庭，宜備有輪椅協助行動，並避免久站；因言語構音障礙，部分口說內容可能較為含糊；因上肢肌力下降，書寫較為困難。

法院指出，本案今年2月底進行準備程序時，經向郭女確認其身體狀況，郭女的發音確實呈現構音困難及有被口水嗆到的情形；另要她當庭書寫阿拉伯數字及其姓名，其文字歪斜甚至難以辨識，且她利用平板輸入其姓名時，也須花費1分21秒13格之久，在她輸入期間均可聽聞不斷大聲吸氣、吐氣的聲音。

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法院認定，足見郭女目前確因疾病而無法正常表達及陳述，並有難於到庭接受審判的停止審判事由，因此裁定於郭女能到庭為訴訟行為前停止審判程序。

全案緣於，台北市郭姓女子因罹患漸凍人症而有疾病壓力，涉嫌於民國112年10月間在家以枕頭悶壓2歲女兒致死，郭女則輕生未果，台北地檢署依殺人等罪起訴郭女，案件由台北地院審理。（編輯：方沛清）1140319

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