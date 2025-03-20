彰化輕航機墜毀釀2死 日籍罹難者母提自訴遭駁回

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭維真彰化20日電）彰化縣順風飛行俱樂部2年前發生墜機，造成教練林國裕及18歲日本籍遊客本田英希死亡，本田英希母親認為飛機所有人及地面管制人員涉過失致死，向法院提自訴遭駁回，不得抗告。

本田英希民國112年3月16日與母親等家人參觀順風飛行俱樂部，以同乘會員身分搭乘由林國裕操作的輕航機，未料卻失控墜落並起火，林國裕及本田英希死亡。

根據國家運輸安全調查委員會調查結果，操作人未能遵守並保持飛行手冊中規定的初始爬升速度，且因大仰角及大坡度轉彎增加翼面負載而造成超輕型載具失速。

運安會指出，操作人第1次失速前抖振現象時，未能迅速有效執行失速改正程序以增加速度，並在速度不足狀況下收上襟翼，導致第2次失速前抖振後，發生失速而墜毀。

本田英希母親認為飛機所有人饒自強及呂姓地面管制人員涉犯過失致死罪嫌，向台灣彰化地方檢察署提出告訴後，不服檢察官作成不起訴處分，聲請再議遭駁回，之後向台灣彰化地方法院提起自訴。

本田英希母親主張，林國裕在事故發生前曾告知地面管制人員要低空進場，但對方未制止，饒自強及地面管制人員應負過失責任；此外，事故發生時間為週四，非航管單位核准飛行時間，2人也涉詐欺取財未遂罪。

透過 Google News 追蹤中央社

彰院認為檢察官不起訴處分及駁回再議理由充分，未違背經驗法則或論理法則；低空進場非肇事因素，而是爬升速度未符合操作規定及大坡度轉彎操作行為，導致失速墜毀。

法院指出，地面管制人員無任何管制與指示不得進行特定飛行動作權限，饒自強事故發生時不在現場，難證明存在怠忽職守行為；涉詐欺取財未遂部分，法院認缺乏足夠證據證明，裁定駁回，不得抗告。（編輯：李明宗）1140320