神韻藝術團台中演出前遭恐嚇 警出動防爆犬搜查

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（中央社記者蘇木春台中20日電）神韻藝術團近日將在台中中山堂演出，中市府昨天卻收到恐嚇信件稱，若不取消演出會引爆炸彈，警方獲報後會同防爆犬前往演出地點搜查，確認無發現可疑人事物，將加強巡查確保維安。

台中市警局第二分局今天表示，台中市府文化局3月19日收到電子郵件威脅，信中稱「要中山堂發出聲明取消神韻演出，不然會引爆炸彈」等語，立即向警方報案。

台中第二警分局獲報後，立即派員及鑑識小隊前往現場查處，並由市警局刑警大隊指派警犬隊支援防爆犬，協助共同全場搜查場檢，經全面查檢未發現爆裂物或可疑人事物。

警方指出，神韻藝術團近日安排在國內展開巡迴演出，台中場次為4月2日至4日共計3日，地點在北區學士路中山堂。

經警方了解，神韻藝術團由法輪功學員創立，專注於中國古典舞與民族舞蹈的表演，該團近年來在全球巡演，屢次遭受來自中國的恐嚇，目標是阻止演出或施壓各國場館拒絕出借場地，但未實際發生恐怖攻擊，許多恐嚇信件亦被證實為虛假威脅。

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第二分局分局長鍾承志表示，警方已與文化局及神韻藝術團建立橫向聯繫管道，隨時掌握狀況；並加強中山堂及周邊巡邏維安，以確保觀眾及演職人員安全，請民眾安心觀賞演出。

神韻藝術團今天起在基隆演出，基隆市政府日前收到恐嚇信，指若讓神韻演出，要潛入投擲汽油彈、開槍，警方研判惡作劇可能性較大，將加強巡簽密度及安檢。（編輯：李亨山）1140320