台中夫妻檔涉誘女子性交易及凌虐性侵 二審仍重判

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（中央社記者蘇木春台中25日電）黃姓男子與妻子在台中經營傳播與派遣公司，涉誘騙1名18歲女子從事性交易等工作還凌虐性侵。一審判2人15年和10年6月徒刑，經上訴台中高分院審理後，今天維持原刑度，可上訴。

依據檢方的起訴書指出，黃男在臉書（Facebook）自稱「霸道總裁」，與妻子楊姓女子經營傳播娛樂、建築工地粗工派遣等公司。

1名18歲女子被安置在收容機構，她於民國111年11月間，在社群軟體認識黃男，黃男以介紹工作及交往誘使女子離開收容機構，安置在1處套房，並安排從事坐檯陪酒、工地粗工、性交易等工作。

112年1月間，黃男與楊女以女子與其他員工搞曖昧、違反公司規定為由，逼迫簽下新台幣30萬元本票，後續還勞力剝削、性剝削並苛扣工資，黃男等人甚至以各種理由，夥同其他員工凌虐、毆打甚至性侵女子。

112年4月間，警方獲報前往黃男的公司宿舍查緝通緝犯，意外尋獲被害女子，因此查獲全案。檢方偵辦後，於112年10月間將黃男、楊女等人，依違反人口販運防制法、加重強制性交等罪嫌起訴。

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台中地方法院審理後，於113年5月間，依妨害性自主等罪，判處黃男不得易科罰金部分應執行有期徒刑15年，楊女處有期徒刑10年6月。

案經上訴台灣高等法院台中分院審理後，今天宣判，全案部分駁回及撤銷改判，黃男仍判處15年徒刑、楊女處10年6月徒刑，還可上訴。（編輯：李錫璋）1140325