雲林祭打詐檢舉獎金 每案最高可領9千元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁雲林縣26日電）為鼓勵民眾勇於辨識通報詐欺車手並通知警方到場查緝，雲林縣長張麗善今天宣布，增編打詐檢舉獎金100萬元，凡民眾通報警察並順利查獲詐騙集團成員，每案最高可獲得9000元。

雲林縣警察局今天召開治安會報，為感謝金融機構積極攔阻詐騙案件，由張麗善表揚機警行員的義行，並頒發獎勵金予攔阻有功行員。

張麗善指出，依據警方的資料，113年民眾通報並查獲詐欺車手案件89件，較112年增加82件，顯示全民防詐的成效卓著。

為加大打擊詐騙力度，張麗善要求警察局在今年增編新台幣200萬元預算，提高員警打擊詐欺集團獎金，並增編100萬元預算鼓勵民眾積極協助提供破案線索，進一步激勵警方和民眾攜手打擊詐騙犯罪，確保民眾財產安全。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

雲林縣警察局長李建民說，去年警局結合金融機構、超商等單位力量，成立「打詐雲林隊」，成功攔阻民眾受詐騙案件共414件，阻攔近2.2億元，相較112年增加137件。其中由民眾通報並查獲詐欺車手案件共89件，占比21%，顯示全民防詐意識提升。

雲林縣警察局刑警大隊說明，只要民眾向警方通報詐欺車手並警方到場查獲詐欺犯，每案將頒發3000元獎金，另成功攔阻金額達1000萬元以上，還可領6000元獎勵金，換算下來最高可領9000元。（編輯：李錫璋）1140326