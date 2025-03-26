涉貪前軍官李振育自菲遣返 桃園地院裁定羈押

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（中央社記者吳睿騏桃園26日電）陸軍六軍團前軍官李振育涉犯貪污治罪條例案逃往海外，台菲雙方25日押解返台解送桃園地方檢察署歸案，檢察官複訊後向法院聲押，桃園地院今天開庭認為有逃亡之虞，裁定羈押。

桃園地方法院表示，李振育坦承犯行，且有相關事證可佐，足認涉犯貪污治罪條例之利用職務上機會詐取財物、刑法行使偽造私文書、行使偽造公文書等罪的犯罪嫌疑重大。

桃園地院說，李振育所犯為最輕本刑7年以上重罪，兼衡以重罪伴隨逃亡的高度風險，且李振育當年因本案遭督察室約談後，立刻於2020年3月8日出境至菲律賓，昨天遭遣返回台，期間已有相當時日，李振育在接受偵訊時，自陳當年出境的目的是因為不敢面對貪污，且在台已無居所及親屬等語，有事實足認被告有逃亡之虞。

桃園地院考量李振育所獲利益非少、犯罪情節及過程、被害人損害情節，堪認李振育所犯行為態樣對社會秩序危害非輕，經衡酌防衛社會安全目的，綜合審酌社會秩序及公共利益等公益考量，與被告人身自由私益及防禦權受限制程度，就目的與手段依比例原則為權衡，認為命被告以具保、責付或限制住居、限制出境、出海等侵害較小手段均不足以防止被告逃亡，而有羈押必要。

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桃園地院表示，應自3月26日起羈押2個月，如不服裁定，可於10日內提起抗告。

李振育於2018及2019年擔任六軍團眷服組上尉工程官期間，利用職務之便偽製土地租賃契約等文書，私自將軍方列管國有眷地租予多家廠商，詐取金額超過新台幣388萬元，李振育於2020年3月初潛逃出境，被桃檢依涉嫌違反貪污治罪條例案發布通緝，在法務部調查局提供情資下，2024年2月在菲律賓中部的宿霧市（Cebu City）被菲律賓執法人員逮捕。（編輯：李錫璋）1140326