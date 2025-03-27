馬治薇涉收陸資選立委 二審認罪違個資法求輕判

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（中央社記者劉世怡台北27日電）前桃園市立委候選人馬治薇涉收中國大陸資助參選，一審認定僅違個資法判刑8月。二審今天開庭，馬治薇認罪違反個資法，請求輕判；被訴國安法及反滲透法部分，仍不認罪。

二審的台灣高等法院上午開庭，採不公開審理，庭訊約20分鐘結束。馬治薇在辯護人陳麗玲陪同下，於庭後接受媒體聯訪，並由陳麗玲發言。

陳麗玲指出，今天原本有機會辯論終結定宣判日期，因檢察官追加主張此件涉違反政治獻金法第25條規定，沒申報繳庫，因未提出違法事證，法官諭知檢方應補充主張，讓被告馬治薇陳述答辯意見，全案候辦。

一審判決後，陳麗玲表示，馬治薇及檢方都提起上訴，馬治薇被控個資法部分認罪，請求輕判，因為類似案件，被告沒有前科，都判6月以下徒刑，得易科罰金，馬治薇在一審被判8月明顯過重。

陳麗玲說，馬治薇被訴違反國家安全法及反滲透法部分，一審獲判無罪，請求二審駁回檢方上訴，馬治薇也不認罪，因為這些都不是境外敵對勢力，在中華民國還沒有修法前，都不能將對岸大陸視為境外敵對勢力；同理，她舉例民進黨立委沈伯洋涉收受美國資金，是否也是受到境外敵對勢力的滲透。

全案檢方起訴指出，馬治薇遭指控接受中國大陸地區名為「冰姐」及「阿浩」的友人資助美元及虛擬貨幣折合約新台幣105萬元，參選民國113年桃園市第一選區立法委員，並回傳國安單位名片及「中央各機關國會聯絡名冊」等。

一審的桃園地院認為，馬治薇明知「冰姐」與「阿浩」非立法院人員，沒有與中央各部會人員聯繫必要，竟傳輸名冊內大量聯絡資料換取信任，並藉此獲得金錢資助，自有不法所有意圖，審酌馬治薇犯罪後否認犯行等，依個人資料保護法之非法蒐集利用個人資料罪，處有期徒刑8月，可上訴。

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桃園地院認定，馬治薇被訴國家安全法部分，聯絡名冊及調查局、國安局人員名片，都不屬公務機密文書。

至於反滲透法部分，一審指出，尚無積極證據可認「冰姐」與「阿浩」為境外敵對勢力政黨或其他訴求政治目的組織、團體或其派遣之人，無法只從2人為中國大陸人士，就認為是滲透來源，因此這部分判決無罪。（編輯：戴光育）1140327

台灣高等法院27日開庭審理前桃園市立委候選人馬治薇涉收受中國資助參選，馬治薇（前）等人出庭應訊。中央社記者郭日曉攝 114年3月27日