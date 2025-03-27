雲林男子揮刀致母死父傷 一審判12年有期徒刑

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（中央社記者姜宜菁雲林縣27日電）雲林地院審理林姓男子揮刀刺死母親、砍傷父親案，精神鑑定報告診斷林男案發當下「躁症發作」符合減刑資格，一審今天依法宣判林男所犯2罪應執行有期徒刑12年，全案可上訴。

合議庭說，林姓男子去年7月12日凌晨2時許在住處，基於殺人犯意，持水果刀攻擊雙親，其母因肺臟及心臟受有穿刺傷，引發大出血併血胸而死亡，其父因逃離現場僅受傷。

合議庭調查，林姓男子從求學時曾有失眠相關症狀，案發生前數日甚至有宗教妄想現象，林男對此類症狀並未在第一時間尋求醫療協助，而是傾向以民俗、收驚等方式處理。

合議庭表示，案發當日，林姓男子身心狀況漸趨嚴重，已無法正常工作，直至深夜仍無法控制自己，經精神鑑定，報告診斷當時為「（嚴重）躁症發作」，且從林男實施攻擊的情狀來看，可以認為當時仍持續受到精神病症影響，導致當下辨識及控制能力顯著減低。

林姓男子在法庭上坦承犯行，而其父在案後四處奔走，有84名相關親友出具聲明書、17名被害人家屬共同出具和解書，及林男胞兄出具陳述書，皆同意和解、願意原諒林男犯行，並希望法院能夠考量林男的各種正面特質，一致希望給予他自新的機會

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合議庭審酌，林男因患有精神疾病符合減刑之外，且無前科、家庭支持功能良好，有利林男復歸社會等因素，對林男殺害母親致死依直系血親尊親屬犯殺人罪判處10年；殺傷父親以同罪的殺人未遂罪判處6年。2罪應執行12年、全案可上訴，扣案凶器水果刀1把、菜刀1把均沒收。

同時，合議庭也考量林姓男子應執行有期徒刑12年非短，可以預期林男將與公眾隔離相當時日，在服刑期間也可繼續獲得監所內醫療資源協助，所以認為沒有施以監護或其他保安處分的必要。（編輯：黃名璽）1140327