男稱曾捐台南宮廟香油錢揚言回借 依恐嚇罪函送

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南28日電）李姓男子宣稱6年前曾捐台南市北區開基玉皇宮新台幣30萬元香油錢，昨天希望向廟方回借20萬元，否則將以自己方式讓廟方借出現金，警方依恐嚇罪嫌函送。

開基玉皇宮在社群網站臉書（Facebook）表示，這名男子昨天向廟方宣稱是曾服刑的「更生人」，已出獄15年，最近經濟困難，希望向廟方回借20萬元，否則將以自己方式讓廟方借出現金。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

感受威脅而報警的開基玉皇宮表示，這名男子也宣稱曾捐宜蘭縣某宮廟50萬元，後來又要廟方借他2000元看病，當時這間宮廟沒借，男子就要求拿回50萬元，經清查這名男子前後捐宮廟6萬餘元，最終全數退還，息事寧人。

台南市政府警察局第五分局今天告訴中央社記者，警方查出涉案人是台北市李姓男子，還向廟方留下連絡資訊，經到案說明，訊後依恐嚇罪嫌函送。（編輯：李明宗）1140328