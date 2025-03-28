南投警陸空夾擊抓違規砂石車 2週取締193件

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（中央社記者蕭博陽南投縣28日電）南投縣政府警察局加強取締砂石車超載、超速、闖紅燈或酒駕等違規，搭配使用無人機陸、空立體監控，讓違規砂石車難繞路躲避，統計10日到23日專案期間共取締193件違規。

根據警方統計，非專案期間，每月約取締70到80件違規。

南投警察局交通警察隊防範大型砂石車違規，近期展開「強化違規砂石車取締專案」，加強取締超載、闖紅燈、超速、酒駕、未依標線標誌號誌行駛、違反管制規定行駛或車輛改裝等違規。

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交通隊今天透過新聞稿表示，砂石車近期常有違反管制時段行駛道路，且超速、未依規定行駛肇事比例攀升，統計近3年取締違規態樣年均數為超速81件、闖紅燈32件、超載20件與違反管制時段65件，且近期有增加趨勢，影響交通安全。

交通隊說，專案運用科技執法與路檢攔查加強執法強度，為彌補定點或巡邏警力易被發現，導致砂石車駕駛繞路躲避稽查，特別運用無人機，以陸、空立體監控寬廣性及隱密性優勢，一旦發現砂石車違規，立即通報員警攔查取締，呼籲砂石車業者與駕駛人自律守法、遵守交通規則，警方將持續不定期取締。（編輯：李明宗）1140328